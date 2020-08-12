Коронавирус увеличил неравенство между женщинами и мужчинами

Пандемия коронавируса увеличила разрыв в оплате труда женщин и мужчин и привела к еще большему неравенству как в США, так и во всем мире. Исследование об этом опубликовано на сайте американского Национального бюро экономических исследований.
Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, женщины пострадали гораздо сильнее. Разрыв в оплате труда увеличился на 5 процентных пунктов. Такая тенденция объясняется тем, что многие из женщин заняты в гостиничном бизнесе и сфере услуг — в этих отраслях работа была почти полностью приостановлена. Уровень безработицы среди мужчин увеличился в США на 9,9 процентных пункта с февраля по апрель, а среди женщин — на 12,8 процентных пункта.
«В краткосрочной и среднесрочной перспективе экономический кризис подрывает положение женщин на рынке труда, сначала из-за прямой потери занятости, а затем из-за потери карьерного опыта», — говорится в исследовании. Но в долгосрочной перспективе, как утверждают авторы, рецессия может сократить гендерный разрыв на рынке труда. Они указывают на рост количества мужчин, выполняющих обязанности по уходу за детьми.
В России женщины зарабатывают на 28 процентов меньше, чем мужчины с такой же квалификацией, согласно исследованию аналитического центра НАФИ.