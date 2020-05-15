Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

Жительницы России богатеют быстрее, чем женщины в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Boston Consulting Group.

Согласно полученным данным, богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9 процента, а женщин во всем мире — всего на 6,1 процента.

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Более того, россиянки богатеют даже быстрее, чем мужчины в целом по миру, чье состояние увеличивается только на 4,1 процента ежегодно.

Ранее российские чиновники указали, что одна из причин серьезного разрыва в оплате труда мужчин и женщин — «традиционное внутрисемейное разделение труда». Согласно этим традициям, к функциям россиянок относятся рождение и уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, поэтому они выбирают более легкие работу и график и соответственно получают меньше.

По данным опубликованного чиновниками доклада, в октябре 2017 года средние зарплаты женщин были ниже мужских почти на 30 процентов (32,6 тысячи рублей против 45,5 тысячи).

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