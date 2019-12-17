Назван разрыв между мужчинами и женщинами в России

Россиянки в среднем более образованы и дольше живут, однако занимают меньше позиций во власти и на лидирующих должностях — разрыв между мужчинами и женщинами в России в рейтинге гендерного равенства по версии Всемирного экономического форума составляет 29,4 процента. С результатами исследования ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы документа изучали участие мужчин и женщин в экономике, доступ к образованию, вовлеченность в политику и уровень здоровья. Среди менеджеров и высокопоставленных сотрудников госорганов в России доля россиянок составляет 41,8 процента, среди членов правления компаний — 7 процентов, среди министров — 12,9 процента, среди парламентариев — 15,8 процента.

Неравенство по заработной плате в России составляет 28,8 процента, а по доходам в целом — 42,1 процента.

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В новом рейтинге гендерного неравенства Россия потеряла шесть позиций и заняла 81-е место, между Сальвадором (80) и Эфиопией (82). Самые низкие позиции страна занимает в политике, лучшие результаты — в образовании. По равенству в экономике Россия занимает 32-е место, в образовании — 24-е, по состоянию здоровья — 27-е, по политической вовлеченности — 122-е.

В первую десятку вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Последние места в рейтинге заняли арабские страны — Саудовская Аравия (146), Иран (148), Сирия (150), Пакистан (151), Ирак (152) и Йемен (153).

В феврале Всемирный банк опубликовал исследование, согласно которому россиянки имеют лишь три четверти тех прав, что есть у мужчин. Аналогичная ситуация складывается в развивающихся странах Латинской Америки и Черной Африки. В исследовании отмечается, что россиянки испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не защищены от домашнего насилия.

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