Главная защитница женщин в Думе поведала о равнодушии к домашним побоям

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила об отсутствии интереса к проблеме домашнего насилия в России, сообщает Life.

«У меня эта проблема не стоит. У вас — не знаю», — сказала она в ответ на вопрос об отношении к результатам опроса ВЦИОМ, согласно которому половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье.

Ранее Плетнева советовала россиянкам не связываться с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу. «Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — заявила она. Во время скандала с обвинениями депутата Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам Плетнева встала на его сторону и рекомендовала девушкам «одеваться поприличнее и не ходить с голыми пупками».

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (73 процента) считают важной проблему насилия в отношении женщин, а более трети (36 процентов) считают, что права россиянок часто ущемляются. О проблеме принуждения к сексуальным отношениям и сексуального насилия заявила четверть опрошенных.

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