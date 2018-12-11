Россияне признали массовый характер сексуальных домогательств

Большинство россиян (73 процента) считают важной проблему насилия в отношении женщин, а более трети (36 процентов) считают, что их права часто ущемляются. Об этом стало известно из результатов опроса ВЦИОМ.

Наиболее часто дискриминацию в адрес женщин замечают сами россиянки и участники в возрастной группе от 18 до 24 лет. О незначительности проблемы больше заявляли мужчины (24 процента) и опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет (22 процента).

Половина участников опроса (49 процентов) посчитали, что чаще всего женщинам в России приходится сталкиваться с неприличными комментариями, ремарками и грубыми шутками. Еще 47 процентов россиян уверены, что женщины часто сталкиваются с оскорбительным отношением к себе.

Также россияне (32 процента) отметили, что женщины нередко сталкиваются с физическим насилием. О проблеме принуждения к сексуальным отношениям и сексуального насилия заявила четверть опрошенных.

Каждый второй участник опроса утверждал, что риск стать жертвой насилия для женщин выше в малолюдных местах. В семье такую опасность увидели 38 процентов респондентов, а в интернете — 21 процент. Угрозу насилия на работе отметили 11 процентов россиян, на учебе — 8 процентов.

В июле заместитель председателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина заявила, что на преодоление неравенства между женщинами и мужчинами в российской экономике понадобится 170 лет. «Проблема дискриминации не виртуальная, а измеримая. Начать лучше сейчас, работать предстоит над блоком проблем», — подчеркнула депутат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!