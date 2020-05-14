Раскрыта разница в зарплатах мужчин и женщин в России

Женщины в России зарабатывают на 28 процентов меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. Разница в зарплатах раскрыта в исследовании, проведенном аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума.

Женщины слабее мужчин вовлечены в экономику страны: уровень занятости среди них составляет 60 процентов, а среди мужчин — 72 процента. При этом 36 процентов женщин, занятых в экономике, имеют высшее образование (против 28 процентов мужчин). Как следствие, высококвалифицированных специалистов-женщин значительно больше, чем мужчин (63 и 37 процентов соответственно).

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Но 40 процентов россиян уверены, что построить карьеру и получить повышение проще мужчинам, и только 6 процентов считают, что женщинам. По мнению 24 процентов опрошенных, женщины хуже справляются с руководящими должностями. При этом в России одна из самых высоких в мире доля женщин-руководителей — 41 процент.

По данным исследования, 15 процентов россиян работают в сфере цифровой экономики (52 процента женщин и 48 процентов мужчин). При этом карьеру в IT сыновьям родители готовы рекомендовать в 3 раза чаще, чем дочерям. Треть россиян (32 процента) считают, что женщина должна выбирать между карьерой и семьей, а 71 процент респондентов разделяют мнение, что главное предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой.

После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса реальный рост доходов произойдет, по мнению экспертов, среди сотрудников компаний-монополистов и в низкоконкурентных сферах (энергетика, связь), а также в медицине. Небольшой рост зарплат возможен в аграрном секторе.

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