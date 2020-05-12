Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). О таком плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщает газета «Известия».

В настоящее время МРОТ на федеральном уровне составляет 12 130 рублей. Однако, согласно действующим нормам, он может складываться из базовой ставки и премии, то есть компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

При этом работодатель может по своему усмотрению не выплачивать премиальную часть, то есть фактический доход работника оказывается меньше МРОТ, и иногда существенно.

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Председатель Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова рассказала, что в более чем 70 процентах регионов страны оклад учителей ниже МРОТ, а большая часть их доходов приходится на премиальную часть, то есть они находятся в зависимом положении.

В комиссии хотят довести до уровня МРОТ именно оклад, чтобы не позволять работодателю играть суммами выплат таким образом. В пресс-службе Минтруда подтвердили эту информацию, но отказались назвать долю россиян, чей оклад ниже МРОТ.

Эксперты отмечают, что изменения не приведут к повышению доходов тех, кто получает больше МРОТ, поскольку работодатель может снизить размер премии на сравнимую сумму. Однако они закроют лазейку для тех, кто платит сотрудникам ниже минимального уровня.

Хотя у них остаются возможности устраивать работников по договору на неполную рабочую неделю (МРОТ рассчитывается пропорционально отработанным часам) или в филиалы в других регионах, где минимальный размер оплаты труда установлен ниже. Например, сотрудник может выполнять работу в Москве (МРОТ равен 20,2 тысячи рублей), но числиться работающим во Владимирской области, где МРОТ равен федеральному.

Накануне, 11 мая, президент России Владимир Путин пообещал бизнесу кредиты под 2 процента годовых на выплату зарплат сотрудникам из расчета МРОТ на одного человека. Если компания сохранит 90 процентов рабочих мест, то и основную сумму кредита, и проценты по нему погасит государство.

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