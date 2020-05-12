Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Названа стоимость объявленных ранее президентом России Владимиром Путиным антикризисных мер. Пакет мер обойдется стране примерно в 800 миллиардов рублей. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника.

По их мнению, самой дорогостоящей мерой станет списание кредитов и налогов. Компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и социально-ориентированные НКО смогут списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал этого года.

Помимо этого, они смогут обратиться за кредитом под два процента годовых, который в случае сохранения компанией 90 процентов рабочих мест погасит государство. Если предприятие оставит 80 процентов работников, то государство заплатит половину кредита за него.

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Ориентировочная стоимость списания кредитов составит 300 миллиардов рублей, а налоговых каникул — 200 миллиардов.

Средства также будут выделены на поддержку индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Предпринимателям увеличат пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей. Они смогут получить вычеты из выплачиваемых ими страховых взносов в размере до одного МРОТ. Поддержка индивидуальных предпринимателей будет стоить государству около 48 миллиардов рублей.

Самозанятые получат «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, которым смогут заплатить налоги в 2020 году. Они также смогут вернуть выплаченные ими в прошлом году налоги. На это из бюджета, по примерным оценкам, уйдет 16 миллиардов рублей.

Отдельный пакет мер будет направлен на помощь семьям с детьми. Государство не только вдвое увеличит минимальное пособие по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 рубля), но и с 1 июня начнет выплаты 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет. Стоимость подобного штата превысит 200 миллиардов рублей.

Ранее Путин обратился к россиянам из-за коронавируса и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Он также рассказал о начале реализации третьего пакета антикризисных мер.

По последним данным, в России зафиксировано более 221 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии.

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