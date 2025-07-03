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08:16, 3 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил США в нападении на Украину

Депутат Рады Костенко обвинил США в нападении на Украину из-за редких металлов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Роман Костенко обвинил США в нападении на Украину. Он сравнил ситуацию с военным конфликтом с Россией, только если целью Москвы, по его словам, являются территории, то цель Вашингтона — редкие металлы, отрывок видео публикует издание «Страна» в Telegram-канале.

«На нас напали два гаранта Будапештского меморандума. Одни пытаются отбирать у нас территории, другие — полезные ископаемые», — пояснил народный депутат.

Он не стал напрямую называть Соединенные Штаты государством, напавшим на Украину. Однако именно с Вашингтоном Киев подписал сделку по добыче полезных ископаемых, часть которой держится в секрете.

Ранее Верховная Рада Украины во втором и окончательном чтении одобрила изменения Бюджетного кодекса страны ради сделки по недрам с США. По мнению экспертов, благодаря соглашению Вашингтон получил значительный контроль над национальными ресурсами республики.

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