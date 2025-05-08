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17:52, 8 мая 2025Мир

На Западе оценили последствия для Украины сделки с США по редкоземельным металлам

Профессор Дизден: После сделки по недрам ресурсы Украины оказались в руках США
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

После ратификации сделки по редкоземельным металлам и другие ресурсы оказались в руках США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизден. Последствия этого соглашения он оценил в своем аккаунте в социальной сети Х.

Комментируя результаты голосования украинского парламента по ратификации соглашения по недрам, Дизден написал, что благодаря этой сделке Вашингтон получил значительный контроль над национальными ресурсами Украины.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала ратификацию минеральной сделки с США. За проголосовали 338 депутатов. Однако конгрессвумен Марджори Тейлор Грин усомнилась в необходимости сделки по недрам с Украиной. По ее мнению, США могут влезть в непредсказуемую историю, пытаясь начать добывать там ресурсы.

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