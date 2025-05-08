На Западе оценили последствия для Украины сделки с США по редкоземельным металлам

Профессор Дизден: После сделки по недрам ресурсы Украины оказались в руках США

После ратификации сделки по редкоземельным металлам и другие ресурсы оказались в руках США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизден. Последствия этого соглашения он оценил в своем аккаунте в социальной сети Х.

Комментируя результаты голосования украинского парламента по ратификации соглашения по недрам, Дизден написал, что благодаря этой сделке Вашингтон получил значительный контроль над национальными ресурсами Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала ратификацию минеральной сделки с США. За проголосовали 338 депутатов. Однако конгрессвумен Марджори Тейлор Грин усомнилась в необходимости сделки по недрам с Украиной. По ее мнению, США могут влезть в непредсказуемую историю, пытаясь начать добывать там ресурсы.