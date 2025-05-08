Рада поддержала ратификацию минеральной сделки с США

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию минеральной сделки с США

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию минеральной сделки с США. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

За проголосовали 338 депутатов.

В Раде уже несколько раз меняли условия ратификации соглашения. Например, 6 мая в преамбулу законопроекта были внесены положения, согласно которым любые иные договоренности о создании Фонда восстановления не должны были противоречить рамочному соглашению, а сделка распространяется на территорию Украины в границах 1991 года. 7 мая также были внесены изменения.

Между тем находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что два дополнительных соглашения по сделке с США украинские власти скрывают от общества. По его словам, Киев фактически угрожает парламенту, требуя поддержания ратификации без обнародования положений данных документов.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк указал, что парламентариям, скорее всего, не покажут все документы по ресурсной сделке Украины с США и будут требовать ратифицировать проект договора «вслепую».