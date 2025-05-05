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11:39, 5 мая 2025Бывший СССР

В Раде назвали маловероятным раскрытие допсоглашений по ресурсной сделке с США

Нардеп Железняк: Депутатам Рады не покажут допсоглашений по сделке с США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутатам Верховной Рады, скорее всего, не покажут все документы по ресурсной сделке Украины с США и будут требовать ратифицировать проект договора «вслепую». Раскрытие допсоглашений назвал в Telegram маловероятным народный депутат Ярослав Железняк.

«Есть два сценария: первый — что депутатам дадут тексты соглашений, подробно объяснят, что у них.
Второй — что сначала [в Раде] будет зачитывание победных текстов от чиновников, а потом, как всегда, скажут: "Президент требует!" Вероятность первого где-то пять процентов», — заявил нардеп.

Он добавил, что вместо разъяснений по сделке правительство предложило провести консультации с представителями министерства экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил партиям санкциями за отказ ратифицировать сделку с США. По его словам, Вашингтону следует аннулировать визы членам украинских партий, которые не поддержат ратификацию соглашений.

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