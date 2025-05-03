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12:16, 3 мая 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил партиям санкциями за отказ ратифицировать сделку с США

Зеленский: США следует ввести санкции против партий, который не поддержат сделку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

США следует ввести санкции против членов украинских партий, которые не поддержат ратификацию ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Я даже не про людей, а про партии. Есть люди, которые настроены это не делать. Тогда, например, я думаю, что Соединенным Штатам Америки нужно просто отменить им визы. Я честно так считаю», — сказал политик.

Ранее Зеленский отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, назвав его театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Сообщается, что Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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