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01:53, 4 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл обман по сделке с США

Депутат Рады Дубинский: Киев и Вашингтон заключили дополнительные соглашения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Украина и Соединенные Штаты заключили дополнительные соглашения, их содержание держится в секрете. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон и Киев подписали три документа, хотя ранее говорилось лишь об одном. «Украинское правительство снова врет своим гражданам. Что именно подписали украинские власти с Минфином США, почему это скрывается от общества?» — задался вопросом Дубинский.

По его словам, власти фактически угрожают депутатам, чтобы те голосовали за ратификацию — без обнародования положений этих документов.

Ранее сообщалось, что 1 мая Штаты и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. В частности, Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что США могут передать Украине системы противовоздушной обороны в рамках ресурсной сделки. Помимо этого, политик выразил надежду, что инвестиционное соглашение между Штатами и Украиной откроет для Киева доступ к американскому оружию.

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