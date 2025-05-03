Зеленский рассказал об обещании Трампа в рамках сделки по ресурсам

Зеленский заявил, что США могут передать Украине системы ПВО в рамках сделки

США могут передать Украине системы противовоздушной обороны в рамках ресурсной сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему [президенту США Дональду Трампу] сказал о том количестве — он мне сказал, что они будут над этим работать, это небесплатные вещи», — отметил Зеленский.

Также он выразил надежду, что инвестиционное соглашение между США и Украиной откроет для Киева доступ к американскому оружию.

Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется получить 30 миллиардов долларов американской помощи через фонд восстановления уже в 2025 году.