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12:47, 3 мая 2025Бывший СССР

Зеленский захотел ускорить помощь США Украине

Зеленский заявил, что надеется получить 30 миллиардов помощи от США в 2025 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / File Photo / Reuters

Киев надеется получить 30 миллиардов долларов американской помощи через фонд восстановления уже в 2025 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Есть 15 миллиардов долларов на 2025 год, согласно решениям, принятым Конгрессом год назад. Также предусмотрено 15 миллиардов на 2026-й. Вопрос в том, можно ли приблизить эти средства и получить оружие на 30 миллиардов уже в 2025 году», — отметил политик.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд.

До этого сообщалось, что военная помощь от США Украине будет засчитываться в счет взноса США в американско-украинский фонд. Об этом сказано в одном из пунктов ресурсной сделки, которого ранее не было в проекте.

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