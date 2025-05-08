Конгрессвумен Тейлор Грин усомнилась в необходимости сделки по недрам с Украиной

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин усомнилась в необходимости сделки по недрам с Украиной, так как США могут влезть в непредсказуемую историю, пытаясь начать добывать там ресурсы. Об этом она рассказала в интервью газете The Telegraph.

«Я из мира бизнеса, и это дело, в котором нужно учитывать затраты. Затраты будут на работу, на то, чтобы добыть эти редкоземельные минералы, и это потребует военного присутствия. Стоит ли это того, чтобы мы влезли в страну, в которой нам не место, подвергая наши войска опасности?», — задалась вопросом политик.

Тейлор Грин также подчеркнула, что Соединенным Штатам следует обратить внимание на собственные ресурсы и заняться их разработкой. Она также призвала президента США Дональда Трампа игнорировать украинские власти, так как они пытаются еще больше втянуть Вашингтон в конфликт.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна окончательно превратилась в колонию США из-за сделки по недрам и политики президента республики Владимира Зеленского. Он также раскритиковал ратификацию Верховной Радой соглашения по ресурсам, назвав парламент «декоративным».