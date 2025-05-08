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16:39, 8 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о превращении страны в колонию США

Азаров: Украина окончательно превратилась в колонию США из-за сделки по недрам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украина окончательно превратилась в колонию США из-за сделки по недрам и политики президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает ТАСС.

«Зеленский и его марионеточная Рада окончательно превратили Украину в колонию США», — отметил бывший глава правительства. Таким образом, он раскритиковал ратификацию Верховной Радой соглашения по ресурсам, назвав парламент «декоративным».

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что США получат приоритетный доступ к данным об украинских недрах. В правительстве также рассказали, что будущий инвестиционный фонд в рамках сделки с США по полезным ископаемым заработает через несколько недель. Его менеджеры на данный момент еще не определены.

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