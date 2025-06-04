Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:16, 4 июня 2025Экономика

На Украине одобрили изменения законов ради сделки по недрам с США

Железняк: Рада одобрила изменения Бюджетного кодекса ради сделки по недрам с США
Вячеслав Агапов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Верховная Рада Украины во втором и окончательном чтении одобрила изменения Бюджетного кодекса страны. Поправки в закон необходимы ради сделки по недрам с США, заявил депутат парламента Ярослав Железняк, его цитирует РИА Новости.

Ко второму чтению в поправках ничего не поменяли. За принятие изменений проголосовали 309 депутатов.

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), для реализации условий соглашения по полезным ископаемым стране придется внести изменения также в налоговый кодекс и еще в ряд документов финансового законодательства. Как отметил Железняк изменить придется порядка 20 законов.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также заявил, что к сделке по недрам прилагаются два тайных документа, которые никому не показывают. Он также отметил, что депутаты Верховной Рады внесли в преамбулу к соглашению пункт, в котором они подтвердили, что готовы нести ответственность только за ратифицированный документ.

После ратификации сделки по редкоземельным металлам и другие ресурсы оказались в руках США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизден. Благодаря этой сделке Вашингтон получил значительный контроль над национальными ресурсами Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера

    В МВД России рассказали о ситуации с задержанием бизнес-коуча Щепихина

    Две постсоветские страны начали переговоры по поиску пропавших в ходе конфликта людей

    «Костюмы, бороды, машина с мигалкой и багажник». Как в России отреагировали на похищение бизнес-тренера в центре Москвы?

    Лукашенко поговорил с китайским товарищем на русском языке

    Ми-8 совершил вынужденную посадку в российском регионе

    Фетисов назвал главную проблему российского хоккея

    Американский корабль с ракетами Tomahawk зашел в Балтийское море. Эти боеприпасы способны «достать до Урала»

    Российские шестиклассники захотели сбежать из детского лагеря и приняли таблетки

    Путин назвал константу российской культуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости