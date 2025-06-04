На Украине одобрили изменения законов ради сделки по недрам с США

Железняк: Рада одобрила изменения Бюджетного кодекса ради сделки по недрам с США

Верховная Рада Украины во втором и окончательном чтении одобрила изменения Бюджетного кодекса страны. Поправки в закон необходимы ради сделки по недрам с США, заявил депутат парламента Ярослав Железняк, его цитирует РИА Новости.

Ко второму чтению в поправках ничего не поменяли. За принятие изменений проголосовали 309 депутатов.

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), для реализации условий соглашения по полезным ископаемым стране придется внести изменения также в налоговый кодекс и еще в ряд документов финансового законодательства. Как отметил Железняк изменить придется порядка 20 законов.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также заявил, что к сделке по недрам прилагаются два тайных документа, которые никому не показывают. Он также отметил, что депутаты Верховной Рады внесли в преамбулу к соглашению пункт, в котором они подтвердили, что готовы нести ответственность только за ратифицированный документ.

После ратификации сделки по редкоземельным металлам и другие ресурсы оказались в руках США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизден. Благодаря этой сделке Вашингтон получил значительный контроль над национальными ресурсами Украины.