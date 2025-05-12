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12:46, 12 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о двух тайных документах в сделке по недрам

Бывший спикер Рады Разумков: Есть два каких-то тайных документа
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

К сделке по недрам прилагаются два тайных документа, которые никому не показывают. Об этом сообщил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Есть два тайных каких-то документа. (...) Ходили разговоры, что они подписаны были, потом, вроде как, не подписаны. Что в них заложено — неизвестно», — заявил чиновник.

Он также отметил, что депутаты Верховной Рады внесли в преамбулу к соглашению пункт, в котором они подтвердили, что готовы нести ответственность только за ратифицированный документ. По мнению Разумкова, это означает, что кто-то из парламентариев знает содержание секретных соглашений и не хочет быть причастным к ним.

8 мая стало известно, что Верховная Рада Украины поддержала ратификацию сделки по недрам с США. Сообщается, что в поддержку такого решения высказались 338 депутатов.

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