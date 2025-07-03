В Госдуме сообщили о смерти на СВО бойца из Чечни

Депутат ГД Гимбатов сообщил о смерти на СВО бойца из Чечни

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил о смерти на специальной военной операции (СВО) бойца из Чечни. Об этом он написал в Telegram.

Речь идет военнослужащем Турпал-Али Таштамирове с позывным Халиф. В зоне СВО он служил в курируемом депутатом отряде «Бессмертный Сталинград».

«Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким воина», — написал Гимбатов. Обстоятельств смерти солдата он не раскрыл. Похороны бойца пройдут 3 июля в Чечне.

Ранее в Екатеринбурге участник СВО расплакался на похоронах командира и попал на видео. Он пояснил, что мужчина прикрыл отход вверенного ему подразделения, пожертвовал собой.

