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08:26, 3 июля 2025Россия

В Госдуме сообщили о смерти на СВО бойца из Чечни

Депутат ГД Гимбатов сообщил о смерти на СВО бойца из Чечни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил о смерти на специальной военной операции (СВО) бойца из Чечни. Об этом он написал в Telegram.

Речь идет военнослужащем Турпал-Али Таштамирове с позывным Халиф. В зоне СВО он служил в курируемом депутатом отряде «Бессмертный Сталинград».

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«Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким воина», — написал Гимбатов. Обстоятельств смерти солдата он не раскрыл. Похороны бойца пройдут 3 июля в Чечне.

Ранее в Екатеринбурге участник СВО расплакался на похоронах командира и попал на видео. Он пояснил, что мужчина прикрыл отход вверенного ему подразделения, пожертвовал собой.

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