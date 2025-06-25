Участник СВО расплакался на похоронах командира и попал на видео

Боец спецоперации расплакался на похоронах командира и попал на видео

Участник специальной военной операции (СВО) расплакался на похоронах командира. Видео опубликовало издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.

Ролик был снят на похоронах Андрея Кобылина — ветерана войны в Афганистане, который ушел на СВО и не вернулся из боя.

«Наш командир взял на себя невыносимую ношу», — говорит бывший подчиненный Кобылина в погонах младшего сержанта. Кобылин один остался на позиции, чтобы прикрыть отход подразделения. «Он спас всех нас», — добавил младший сержант.

На церемонию прощания с Кобылиным пришли десятки человек. Сын бойца отметил патриотизм и личную скромность отца. Он указал, что уже находясь на передовой, мужчина не просил ничего для себя лично — только «УАЗ и, по возможности, рации» для отряда.

Тело Андрея Кобылина больше двух лет не могли доставить домой. ВСУ заминировали тело военнослужащего и использовали его как приманку для других российских солдат. Они расстреливали всех, кто пытался эвакуировать тело.