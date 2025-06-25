Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 25 июня 2025Россия

ВСУ сделали ловушку из тела российского бойца

Украинские военные заминировали тело российского бойца
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали ловушку из тела российского бойца. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.

Речь идет о ветеране войны в Афганистане Андрее Кобылине, который отправился на спецоперацию и не вернулся с боевого задания еще в 2022-м году. Похоронили бойца на третий год после смерти.

Изначально сообщалось, что тело солдата не смогли эвакуировать из-за продолжавшихся боев. Однако по информации издания, ВСУ заминировали тело Кобылина и использовали его как приманку для других российских солдат. Они расстреливали всех, кто пытался эвакуировать тело.

В мае 2025 года в Пермском крае похоронили военнослужащего, которого не стало за год до этого. Боец получил смертельные ранения на первом же в его жизни боевом задании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Стало известно о «накатах» украинских войск в российском приграничье

    43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в бикини

    ВСУ бросили переведенных в штурмовики операторов БПЛА на прорыв в Курскую область

    В США сообщили об изменении позиции Китая по «Силе Сибири-2»

    Бросивший ребенка на пол в российском аэропорту мужчина употребил наркотики и запил виски

    Российский автопроизводитель столкнулся с обрушением продаж

    Туриста подвергли допросу на границе США и депортировали домой из-за мема в телефоне

    В НАТО пообещали Украине тяжелое лето

    Названо имущество госсекретаря Дагестана Магомедова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости