Украинские военные заминировали тело российского бойца

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали ловушку из тела российского бойца. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.

Речь идет о ветеране войны в Афганистане Андрее Кобылине, который отправился на спецоперацию и не вернулся с боевого задания еще в 2022-м году. Похоронили бойца на третий год после смерти.

Изначально сообщалось, что тело солдата не смогли эвакуировать из-за продолжавшихся боев. Однако по информации издания, ВСУ заминировали тело Кобылина и использовали его как приманку для других российских солдат. Они расстреливали всех, кто пытался эвакуировать тело.

В мае 2025 года в Пермском крае похоронили военнослужащего, которого не стало за год до этого. Боец получил смертельные ранения на первом же в его жизни боевом задании.