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13:51, 20 июня 2025Россия

Бойца СВО похоронили на третий год после смерти

В Екатеринбурге похоронили бойца СВО, которого не стало еще в 2022 году
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Екатеринбурге похоронили бойца специальной военной операции, которого не стало еще в 2022 году. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Речь идет о военнослужащем Андрее Кобылине — ветеране войны в Афганистане. Мужчины не стало в декабре 2022 года — он прикрывал отход своего подразделения и не смог спастись.

На прощание с Кобылиным пришло около ста человек, отмечает издание. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Тело мужчины долгое время не могли эвакуировать из-за продолжавшихся боев.

Участников СВО не всегда удается похоронить своевременно. Чаще всего это связано с невозможностью идентифицировать останки или забрать тело с поля боя. Так в мае 2025 года в Пермском крае похоронили военнослужащего, которого не стало за год до этого – боец получил смертельные ранения на первом же в его жизни боевом задании.

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