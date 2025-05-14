Пропавшего на первом боевом задании бойца СВО похоронили через год после смерти

В Пермском крае бойца СВО похоронили через год после смерти

В Пермском крае состоялись похороны участника специальной военной операции (СВО), пропавшего на первом в его жизни боевом задании. Об этом сообщает администрация Частинского муниципального округа во «ВКонтакте».

Николай Чепкасов отправился в зону боевых действий в марте 2024 года, уже в апреле он пропал. Позже выяснилось, что бойца не стало 24 мая того же года.

Прощание с Чепкасовым прошло 13 мая. У военнослужащего осталась пожилая мать.

Ранее на СВО без вести пропал мужчина, который отправился на передовую вслед за сыном. Последний раз его видели в районе Артемовска (Бахмута).

