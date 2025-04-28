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15:01, 28 апреля 2025Россия

Россиянин ушел на СВО вслед за сыном и пропал

Житель Волгограда ушел на СВО вслед за сыном и пропал без вести
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Волгограда ушел в зону специальной военной операции (СВО) вслед за сыном и пропал без вести спустя несколько месяцев. На днях стало известно о смерти военнослужащего во время боевого задания, пишет V1.

По данным издания, старший сын россиянина ушел на фронт добровольцем, после чего мужчина решил отправиться туда вслед за ним, подписав контракт с Минобороны в конце октября 2024 года. Уже с декабря того же года мужчина считался пропавшим без вести. Он исчез в районе Артемовска (Бахмута).

«У него сын на СВО добровольцем ушел, зятя мобилизовали, племянник тоже на СВО. Он не мог оставаться в стороне. Все надеялись на чудо, что он жив, что он вернется, но чуда не случилось. Я даже не знаю точную дату смерти, когда все это произошло», — рассказала племянница военнослужащего. У мужчины остались жена и другие дети.

Ранее жительница Уфы ушла на фронт вслед за мужем и спасла его от смерти. Военнослужащий уверен, что именно ее молитвы помогли ему выжить.

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