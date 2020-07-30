Раскрыт возраст предка коронавируса

Предок коронавируса стал самостоятельным не менее 40 лет назад. Об этом сообщается в исследовании британских биологов, опубликованном в журнале Nature Microbiology.

В результате сравнения генома «родственников» SARS-CoV-2 ученые выяснили, что предполагаемый предок современного коронавируса отошел от генеалогического древа эволюции вирусов несколько десятилетий назад. В частности, проанализировав родственную SARS-CoV-2 группу вирусов RaTG13, специалисты выяснили, что их предок стал независимым в промежуток между 1948 и 1982 годами.

Новое исследование опровергает ранние предположения о том, что возбудитель COVID-19 мог появиться недавно. При этом до сих пор неизвестно, какую роль в формировании коронавируса нового типа сыграл обмен генетическим материалом между другими типами вирусов.

Биологи сделали вывод, что родственник коронавируса мог распространяться на территории Южного Китая и поражать подковоносых летучих мышей на протяжении последних 50 лет. Вирусы имели особую структуру, которая позволяла им прикрепляться к рецепторам на поверхности клеток животных. Для ученых стало очевидно, что свои ключевые особенности SARS-CoV-2 приобрел относительно давно. Универсальные свойства коронавируса позволили ему беспрепятственно распространяться между целыми рядами клеток млекопитающих.

В заключении исследования говорится, что подобные современному коронавирусу возбудители заболеваний могут распространяться и вызывать новые вспышки смертельных инфекций. Ключом к решению проблемы является изучение существующих коронавирусов и своевременное предупреждение новых пандемий.