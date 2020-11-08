Протестующая грузинская оппозиция поставила властям ультиматум

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания должна уйти в отставку до 20:00 воскресенья, 8 ноября (21:00 мск). Такой ультиматум поставил властям один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, сообщает Sputnik Грузия в Telegram-канале.

Протестующая оппозиция назвала Жванию «фальсификатором». После ее отставки Мелия выразил готовность встретиться с лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и провести переговоры о назначении даты новых парламентских выборов. Что произойдет после истечения срока ультиматума, в ЕНД не уточнили.

Представитель правящей партии, председатель комитета парламента по процедурным вопросам Георгий Кахиани уже прокомментировал заявление оппозиции. «Мы не воспринимаем это всерьез», — сказал он.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября, однако протесты начались еще до этого. 3 ноября оппозиционные партии, в том числе основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили ЕНД подписали меморандум о непризнании итогов голосования и отказались войти в парламент.

Согласно официальным результатам выборов, в парламент прошли семь партий и два блока. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. Оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия ЕНД, заняла второе место с результатом в 27,14 процента.

Волнения в Грузии при активном участии «Единого национального движения» продолжаются с июля прошлого года. Изначально их спровоцировал скандал с участием российской делегации, однако инцидент быстро перерос в антиправительственные беспорядки с требованием досрочных парламентских выборов и попытку штурма здания парламента в Тбилиси. Президент Саломе Зурабишвили и остальное руководство Грузии обвинили в происходящем Михаила Саакашвили, который пытается с помощью своих сторонников вернуть власть в стране, где он считается государственным преступником.