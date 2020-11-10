Алиев высмеял Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна после объявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Видеозапись его обращения к нации доступна на YouTube.

Он заявил, что Пашиняну не удалось добиться признания правового статуса независимой республики для Нагорного Карабаха.

«[В этом документе] ни слова нет [о статусе], Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян? Ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал! Что же со статусом? Ну что, Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус, провалился, разлетелся в пух и прах. Нету статуса, и не будет, пока я президент», — сказал Алиев.

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, предполагается, что Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.