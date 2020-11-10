Пашинян сообщил о продолжающихся боях в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Нагорном Карабахе продолжаются бои, несмотря на трехстороннее заявление Еревана, Баку и Москвы о прекращении огня с 10 ноября. Об этом пишет «Интерфакс».

«К сожалению, боевые действия не прекращены полностью. Мы надеемся, что в скором времени они окончательно будут прекращены», — сказал Пашинян.

27 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в ответ на провокации с армянской стороны. Ереван утверждал, что азербайджанские войска напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

За несколько недель боев Азербайджан заявил о взятии целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегического города Шуша (Шуши).

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Подразделения противников останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией. Алиев заявил, что Россия и Турция будут осуществлять совместную миротворческую миссию.

Кроме того, предполагается, что Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.