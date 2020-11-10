Стало известно о ситуации в Нагорном Карабахе

Относительное спокойствие сохраняется в Нагорном Карабахе с 05:00 утра. Об этом стало известно из записи на странице в Facebook пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Активные военные действия остановлены по всей линии фронта. С 06:00 (05:00 по мск) сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает размещаться в Карабахе», — заявила она.

Ранее 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Нагорном Карабахе продолжаются бои, несмотря на достигнутое соглашении о прекращении огня.

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, предполагается, что Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.

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