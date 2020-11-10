Алиев и Эрдоган обсудили российско-турецкий миротворческий центр

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание российско-турецкого миротворческого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, передает «Интерфакс».

«Президенты высоко оценили создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня и выразили уверенность, что этот центр будет способствовать обеспечению прочного мира в регионе», — сказано в сообщении.

Алиев и Эрдоган также поздравили друг друга «с блестящей победой Азербайджана в карабахской войне». Глава Азербайджана поблагодарил Турцию за политическую и моральную поддержку.

Ранее Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, подразделения противников останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Москва и Анкара будут совместно осуществлять миротворческую миссию. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что министерства обороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании мониторингового центра.

Кремль заявил, что размещение турецких военных в Карабахе не планируется. «Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.