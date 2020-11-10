Кремль опроверг информацию о размещении в Карабахе турецких военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин не договаривались о размещении в Нагорном Карабахе турецких военных, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию. Его цитирует РИА Новости во вторник, 10 ноября.

«Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности», — пояснил Песков.

Ранее во вторник Кремль опубликовал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина о прекращении боев в Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что до 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории в четырех районах: Газахском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском. За Арменией остается коридор для связи с Карабахом. Также запланирован обмен пленными и телами погибших, ввод российских военнослужащих на линию соприкосновения. Российские миротворцы будут находиться в Карабахе пять лет.

Ранее во вторник Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боев, которые начались 27 сентября.