Кремль опубликовал заявление глав России, Азербайджана и Армении

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина о прекращении боев в Нагорном Карабахе опубликовано на сайте Кремля во вторник, 10 ноября.

«Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», — говорится в документе.

Кроме того, стороны договорились, что до 1 декабря под контроль Баку возвращаются территории в четырех районах: Газахском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском. При этом за Арменией остается коридор для связи с Карабахом.

При этом азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Из сообщения также следует, что 1960 российских военнослужащих прибудут на линию соприкосновения параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — пять лет с автоматическим продлением.

Главы России, Азербайджана и Армении согласовали обмен военнопленными, заложниками и телами погибших. Ранее во вторник они подписали заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.