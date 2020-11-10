Секретарь нагорно-карабахского Совбеза покинул свой пост в знак протеста

Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Самвел Бабаян в знак протеста против заключения мира с Азербайджаном ушел со своего поста и отказался от звания «Герой Арцаха». Заявление Бабаяна доступно на его странице в Facebook.

«Лидеры Армении и Арцаха своим вероломным и единоличным решением, одним росчерком пера поставили под сомнение существование армянства (...) Кто уполномочил вас сдать нас без согласия народа, без согласия избранных им органов власти?» — написал Бабаян.

По его словам, Нагорный Карабах является центром армянской государственности и символом Армении, ради его защиты гибли и терпели лишения тысячи человек.

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, предполагается, что Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.