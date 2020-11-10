Армянская оппозиция отсрочит свое требование отменить военное положение

Лидер фракции партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил, что оппозиция на неделю отсрочит свое требование созыва внеочередного заседания парламента по вопросу отмены военного положения. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам Марукяна, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян призвал его не выступать с требованием об отмене военного положения, так как опасность войны еще сохраняется и, кроме того, у армии осталось много незавершенных дел. Гаспарян попросил отложить обсуждение вопроса на семь дней.

«Для меня нет другого более надежного человека. Я принял его [Гаспаряна] предложение, сообщил об этом [лидеру "Процветающей Армении"] Гагику Царукяну, и мы решили отсрочить инициативу об отмене военного положения на семь дней», — заявил Марукян. Политик добавил, что оппозиция требует ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна со своего поста после окончания действия военного положения.

9 ноября главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.