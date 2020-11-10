Российский военкор объяснил результаты войны в Нагорном Карабахе

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил результаты войны в Нагорном Карабахе. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По словам Коца, Азербайджан почти 30 лет готовился к этому конфликту: закупался военной техникой, осваивал новые технологии, наблюдал за наработками сильнейших армий мира, «прощупывал» оборону Нагорного Карабаха. Армения в то же время «почивала на лаврах прошлой победы, заигрывала в многовекторность, чуть ли не требуя вывести российскую базу» из города Гюмри, отметил журналист.

«Так и хочется спросить сегодня у [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна: "Господин президент, помогли вам ваши янки? Или может быть [президент Франции Эммануэль] Макрон посильно поучаствовал в судьбе Карабаха?"» — написал Коц.

Он также возмутился поведением «тысячи здоровых мужиков», которые, находясь в Ереване, «громят здание правительства, избивают политиков, рыдают на площадях, маршируют по улицам». В пример им военкор привел «по-настоящему героических защитников» непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцах), которые честно сражались за свою землю в окопах на передовой и на артиллерийских позициях «со страшнейшими ранениями и злостью в глазах».

«"Мы записались добровольцами, но это политика Пашиняна, он специально не отправлял нас". Тогда почему добровольцы, к примеру, из Абхазии благополучно добирались до фронта в Карабахе, а тысячи молодых и здоровых мужиков оставались в Ереване? Этот вопрос, кстати, сегодня задают и бойцы из Арцаха: "Почему вы там, на площадях призываете продолжить войну? Встаньте рядом с нами, в окопах"», — добавил Коц.

При этом он признал, что массовое добровольчество вряд ли смогло бы кардинально переломить ситуацию. Для этого, по мнению журналиста, руководитель страны должен иметь политическое мужество, «которого премьеру Армении не хватило». В заключение военкор допустил, что результаты конфликта в Карабахе могут поставить поставить крест на карьере Пашиняна.

В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворческие силы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, предполагается, что Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.