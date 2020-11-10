Армения прокомментировала информацию о турецких миротворцах

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян опровергла информацию о том, что в Нагорном Карабахе будут задействованы турецкие миротворцы, а также сообщила, что Азербайджану не будет передан ряд сел в Тавушской области. Заявление Геворкян доступно на ее странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, призываем не поддаваться на провокации. Дорогие представители СМИ, не пытайтесь искажать факты. Документ официально опубликован, и вы можете ознакомиться с ним сами», — написала пресс-секретарь, отметив, что текст заявления о прекращении военных действий не содержит положений о турецких миротворцах. Также она прокомментировала информацию о передаче сел в Тавушской области, назвав ее «ложной».

Ранее 10 ноября стало известно, что президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание «турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня». Россия опровергла информацию о турецких миротворцах в регионе.

В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворческие силы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, предполагается, что Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.