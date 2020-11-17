Алиев исключил предоставление особого статуса Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления особого статуса Нагорному Карабаху. Об этом он заявил во время поездки на территории, перешедшие под контроль Баку в результате недавних столкновений, передает Oxu.az.

«Мы изгнали оккупантов с наших земель, восстановили нашу территориальную целостность, не позволили создать второе армянское государство, и ни о каком статусе не может быть и речи. Существует единое азербайджанское государство», — сказал Алиев.

По его словам, «в многонациональном, прогрессивном азербайджанском государстве» мирно живут представители разных народов и религий. «Неоднократно говорил, что армянский народ увидит, что под руководством Азербайджана он будет жить лучше», — отметил Алиев.

Ранее президент Азербайджана допустил создание культурной автономии для армян в Карабахе.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации. В ходе боев под контроль Баку перешла часть территории непризнанной республики, в том числе город Шуши, имеющий стратегическое значение.

9 ноября президент России Владимир Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий. По документу воюющие стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются три района. В регион входят российские миротворцы. Азербайджан назвал случившееся победой. В Ереване начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна.

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