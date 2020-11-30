Сломавшего ногу Байдена высмеяли в мемах

Падение вероятного следующего президента США Джо Байдена, в результате которого тот получил переломы ноги, стало поводом для новых мемов у пользователей соцсетей. Многие высмеяли произошедшее и начали шутить о том, что 78-летний Байден не дойдет до инаугурации.

Так, пользователь sugarbaget опубликовал фото падающего Стаса Барецкого из репортажа НТВ в доме шоумена и подписал: «В сети появились фото падения Джо Байдена». Аккаунт сатирического интернет-издания ИА «Панорама» опубликовал с такой же подписью фотографию лежащего на полу в подъезде неизвестного мужчины.

Многие в комментариях поиронизировали над тем, что с подобными травмами Байден вряд ли сможет управлять страной и присутствовать на церемонии, когда его официально назначат президентом страны. «Дед начал разваливаться», — заметил riarip.

Американские юзеры также иронично отнеслись к ситуации. Так, в Twitter стало популярно изображение-коллаж, на котором Байден сидит в инвалидном кресле, позади которого — вероятная вице-президент Камалла Харрис. По сюжету, он с радостью сообщает ей о победе на выборах, однако затем Харрис скидывает его с обрыва.

Некоторые также вспомнили, что с похожими проблемами в прошлом сталкивались госсекретарь при Обаме и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и сенатор-республиканец Джон Маккейн. «Пришло время ботинка Байдена», — написал JuliansRum, опубликовав снимок политиков в специальной обуви.

Демократ поскользнулся и получил травму ноги во время игры с собакой 28 ноября. Компьютерная томография (КТ) подтвердила два перелома ноги у Байдена. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. В течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.