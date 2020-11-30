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Сломавший ногу Байден попал на видео

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@KellyO

Вероятный следующий президент США Джо Байден попал на видео после посещения больницы из-за переломов ноги. Соответствующие кадры снял фотограф NBC. Их опубликовала в Twitter корреспондентка телеканала в Белом доме Келли О'Доннелл.

Сотрудник NBC заснял, как политик выходит из ортопедического отделения в штате Делавэр в сопровождении нескольких человек. Байден идет ровно, не пользуясь ничьей помощью. Демократ и все его окружение носят маски. В конце ролика он подходит к машине и садится в нее.

Ранее компьютерная томография (КТ) подтвердила два перелома ноги у Байдена. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. В течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке. Действующий президент США Дональд Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления.

Демократ поскользнулся и получил травму ноги во время игры с собакой в субботу, 28 ноября. Изначально сообщалось, что Байден вывихнул лодыжку, позднее ему поставили предварительный диагноз — растяжение правой ноги. Однако политика решили отвезти в другое медучреждение для получения снимка КТ.

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