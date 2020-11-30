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Трамп отреагировал на переломы ноги у Байдена

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Фото: Yuri Gripas / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал в своем Twitter-аккаунте на два перелома ноги у вероятного следующего лидера страны Джо Байдена.

Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором Байден покидает госпиталь после приема у врача. «Поскорее поправляйся», — написал американский лидер.

Ранее компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у Байдена. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Отмечается, что в течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Демократ поскользнулся и получил травму ноги во время игры с собакой в субботу, 28 ноября. Позже журналисты пула Байдена раскрыли, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография.

Байден и его супруга Джилл — хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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