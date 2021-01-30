Россия
 
Последние новости
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
Власти прояснили вопрос закрытия кафе и ресторанов в центре Москвы 31 января
На компанию Малафеева подали в суд
Украинский военный назвал два плохих сценария по Донбассу
Умерла народная артистка России Алла Йошпе
Вера Брежнева удивила подписчиков утренним хобби с Меладзе
Стюардесса раскрыла хитрый способ мести грубым пассажирам самолета
«Эвертон» дома проиграл аутсайдеру АПЛ
Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить распространение данных россиян
Посол США объяснил публикацию маршрутов несогласованных акций в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Москалькова предостерегла от участия в несогласованной акции 31 января

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала россиян отстаивать свои права законным способом. Обращение размещено на официальном сайте омбудсмена.

Она также призвала не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях. «С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности», — предостерегла Москалькова, отметив, что свои действия сегодня необходимо направить на борьбу с коронавирусом.

Отдельно омбудсмен обратилась к представителям силовых структур, призвав не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону.

Несогласованные акции прошли 23 января в Москве и других городах России в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено не менее 20 уголовных дел.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Из российского вуза отчислили троих студентов из-за акции 23 января
Навального заподозрили в махинациях с криптовалютой
Посол США объяснил публикацию маршрутов несогласованных акций в России