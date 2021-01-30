Москалькова предостерегла от участия в несогласованной акции 31 января

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала россиян отстаивать свои права законным способом. Обращение размещено на официальном сайте омбудсмена.

Она также призвала не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях. «С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности», — предостерегла Москалькова, отметив, что свои действия сегодня необходимо направить на борьбу с коронавирусом.

Отдельно омбудсмен обратилась к представителям силовых структур, призвав не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону.

Несогласованные акции прошли 23 января в Москве и других городах России в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено не менее 20 уголовных дел.