Навального заподозрили в махинациях с криптовалютой

Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений может возрасти в 1,6 раза — с 356 миллионов до почти 587 миллионов рублей. Блогера заподозрили в махинациях с криптовалютой, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Размер пожертвований, которые, как считают следователи, Навальный «совместно с иными лицами» потратил на личные цели, может оказаться больше за счет анонимных криптовалютных транзакций, пояснил источник.

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил он.

Увеличение суммы в деле приведет к новым допросам и, весьма вероятно, к новым обвинениям, полагает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов.

28 декабря прошлого года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила суду о нарушении правил условного наказания Алексеем Навальным до и после состояния комы и попросила заменить его на реальное. 17 января оппозиционер был задержан в Москве, на следующий день его арестовали за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

20 июля 2020 года оппозиционер объявил о закрытии ФБК в связи с иском бизнесмена Евгения Пригожина, по которому фонд, Алексей Навальный и Любовь Соболь должны выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей.