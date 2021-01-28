ФСИН обвинила Навального в нарушении правил условного наказания до и после комы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила суду о нарушении правил условного наказания Алексеем Навальным до и после состояния комы и попросила заменить его на реальное. Об этом в четверг, 28 января, представитель ведомства Елена Коробкова сообщила «Интерфакс».

«Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности — минимум шесть раз с января по август не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», — пояснила она.

Коробкова указала, что сотрудники ФСИН с пониманием отнеслись к Навальному во время прохождения им лечения и не вызывали его в инспекцию.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (по так называемому делу «Ив Роше»).

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года были зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.

Пока Навальный находился на лечении в Германии, вызовы в УИИ были приостановлены, однако в октябре 2020 года стало известно, что пациент был выписан из клиники 23 сентября. При этом объективных причин неявки в инспекцию он не представил, отмечали во ФСИН. В конце декабря ведомство объявило Навального в розыск за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции.