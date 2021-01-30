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Посол США объяснил публикацию маршрутов несогласованных акций в России

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посол США Джон Салливан объяснил публикацию маршрутов несогласованных акций безопасностью американцев в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, дипмиссия попросила их не приближаться к местам проведения акций, «потому что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное».

Несогласованные акции прошли 23 января в Москве и других городах России в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено не менее 20 уголовных дел.

Ранее посольство США на фоне сообщений об несанкционированных акциях в России заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». Кроме того, дипмиссия назвала места этих несогласованных митингов и шествий.

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