Роскомнадзор усилит борьбу с призывами к несанкционированным митингам в соцсетях и вовлечению в подобные акции детей. Для этого в России существует достаточное количество законов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов.

Площадки, на которых публиковались призывы участвовать в несанкционированных акциях, нарушали российское законодательство, уверен сенатор. В этой связи состоялось заседание информационной комиссии Совфеда, на котором было принято решение обратить внимание Роскомнадзора на то, чтобы такая ситуация не повторялась.

«Я считаю, что у нас достаточное количество законов и достаточно мер для того, чтобы не допускать призывов к несанкционированным митингам и участию в демонстрациях, а уж тем более призывать детей к участию в этих несанкционированных мероприятиях», — подчеркнул Морозов.

Сенатор отметил, что соцсети удаляли подобные призывы «без особого рвения». В то же время он выразил уверенность в том, что принятые со стороны Роскомнадзора меры должны заставить интернет-площадки более добросовестно соблюдать российские законы.

Ранее Роскомнадзор предупредил соцсети об административной ответственности за агитацию подростков к участию в митингах. В итоге за призывы к участию в акции 23 января было решено оштрафовать семь ресурсов: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и YouTube. Каждому из нарушителей грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Социальные сети частично удалили призывы к участию в несанкционированных массовых акциях. Однако, по данным Роскомнадзора, «ВКонтакте» и YouTube стерли около 50 процентов таких сообщений, TikTok — 38 процентов, а в Instagram — только 17 процентов. По оценке ведомства, в общей сложности соцсети не удалили 170 публикаций.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.