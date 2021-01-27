Популярнейшие соцсети россиян решили оштрафовать за посты об акции 23 января

Популярнейшие у россиян соцсети — «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и видеохостинг YouTube решили оштрафовать за посты об акции 23 января. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что решение принято из-за распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января. По оценке Роскомнадзора, соцсети не удалили в сумме 170 публикаций.

В пресс-службе подчеркнули, что каждому из нарушителей грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Ранее представители Роскомнадзора сообщали, что социальные сети частично удалили призывы к участию в несанкционированных массовых акциях. По данным ведомства, во «ВКонтакте» и YouTube стерли около 50 процентов таких сообщений, в TikTok — 38 процентов, а в Instagram — 17 процентов. Представитель Роскомнадзора пояснял, что таким образом ведомство пыталось пресечь вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.