Роскомнадзор потребовал удалить призывы во «ВКонтакте» к участию детей в митингах

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от социальной сети «ВКонтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с выявлением в социальной сети "ВКонтакте" случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть "ВКонтакте" направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее в ведомстве обратились с аналогичным требованием ко всем СМИ, информационным ресурсам и соцсетям.