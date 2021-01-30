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Из российского вуза отчислили троих студентов из-за акции 23 января

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Троих студентов Астраханского государственного университета отчислили из-за административных дел за участие в митинге 23 января. Об этом ректор Константин Маркелов сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться», — написал он.

По его словам, решение принято руководством университета совместно со студенческим самоуправлением.

Маркелов призвал сто раз подумать перед участием в несанкционированном мероприятии. По его словам, выражать свои взгляды нужно законным способом. Ректор добавил, что о некоторых ошибках молодости учащиеся «будут думать со стыдом».

Он добавил, что одной из отчисленных студенток — Веры Иноземцевой вменяют статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Несогласованные акции прошли 23 января в Москве и других городах РФ в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено не менее 20 уголовных дел.

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